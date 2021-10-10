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اخبار رياضية > “الاحتراف” تفشل في حسم ملف سقف عقود اللاعبين السعوديين
10/10/2021   8:39 م

“الاحتراف” تفشل في حسم ملف سقف عقود اللاعبين السعوديين

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كشفت تقارير صحفية عن فشل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في حسم ملف إلغاء سقف عقود اللاعبين السعوديين.

ولم تنجح لجنة الاحتراف وفقًا لـ” الرياضية” في حسم ملف السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم (عن بعد)، في حضور رؤساء الأندية.

وأوضحت أن لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة دعت الأندية إلى اجتماع (حضوري) خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على رأي موحد.

وعقدت لجنة الاحتراف اليوم ورشة عمل عن طريق الاتصال المرئي لتداول وتناقش المقترحات الثلاثة التي تم توزيعها على الأندية، بهدف الاستماع إليها وأخذ مرئياتها، قبل أن يتم رفع أي اقتراح لمجلس الإدارة للمصادقة عليه واعتماده.

وفي وقت سابق، تم تقديم اقتراح بإلغاء السقف المالي الأعلى للعقود، لإنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

“الاحتراف” تفشل في حسم ملف سقف عقود اللاعبين السعوديين

اخبار رياضية
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