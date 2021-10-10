رأت حافلتهم أمام فندق بالمدينة المنورة.. مواطنة تكرم فريقاً من أبناء الجوف بعشاء حنينًا لمنطقتها

كرمت مواطنة في المدينة المنورة أعضاء نادي الجوف لذوي الإعاقة بوجبة عشاء أثناء نزولهم في فندق واقع جنب منزلها، مبادرة منها وحنيناً لأهل الجوف وأبناء منطقتها حيث مسكن أهلها هناك.
وكشفت سعاد الضميري، أنها أثناء مرورها وابنتها من أمام الفندق شاهدت حافلة نادي الجوف لذوي الإعاقة، ما دفعها للدخول لاستقبال الفندق وطلب التواصل مع رئيس النادي من خلال رقم الغرفة.
وأوضحت أن بمجرد تحدثها معه طلبت تكريمهم بوجبة عشاء، باعتبار أن أبناء الجوف أبناء ديرتها، معبرة عن فرحتها بهم وكأن من زارها عائلتها، مبينة أن عائلتها تسكن الجوف وهي بالمدينة مع أبنائها لظروف انفصالها وتواجدها معهم.
ومن جهته كشف عبد الله المريح (رئيس نادي الجوف لذوي الإعاقة) لـ” أخبار24″، أن المواطنة على الرغم من أنها مطلقة ولا دخل لها سوى الضمان الاجتماعي، إلا أن كرمها لأبناء منطقتها تحديداً كان ملاحظاً.
وأكد أنها أثناء تواصلها معه قالت له حرفياً:” أدخل على الله لا تحرمني إكرام عيال ديرتي”، مضيفاً أن الفريق كان من 13 شخصاً بينهم 8 على كراسٍ متحركة و2 على عكاز و3 إداريين.
الجدير بالذكر أن الضميري أطلقت مبادرة لأي شخص من أهل الجوف يزور المدينة سواء عوائل أو غيرهم ستتولى استقبالهم وإيصال القهوة والشاي لهم إلى الفندق حفاوةً بهم.