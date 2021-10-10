شاهد.. لحظة ضبط أكبر شحنة كوكايين في دبي بقيمة نصف مليار درهم

ضبطت شرطة دبي، شحنة من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها بـ 500 مليون درهم، وذلك بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي دولي يقوم بتجارة وترويج المخدرات.
وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله المري، إن كمية المخدرات المضبوطة تبلغ 500 كيلوجرام من الكوكايين، وكانت مخبأة في حاوية بقصد الاتجار، موضحاً أن هذه الضبطية تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.
من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد حارب، إنه فور تلقي معلومات حول الشحنة، تم تشكيل فريق عمل متخصص لهذه العملية، ومراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن عملية مراقبة المتهم أظهرت استئجاره سيارة دفع رباعي، وشراء أدوات تقطيع ليستخدمها في عملية إفراغ شحنة المخدرات بغرض الاتجار والترويج، وبتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات.
#شرطة_دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية “العقرب” pic.twitter.com/ZbQYL8Y5LN
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 10, 2021