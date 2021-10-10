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أخبار محلية > متحدث الصحة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست بمستوى المناعة بعد التطعيم ولا داعي لتأخير التطعيم بعد الإصابة
10/10/2021   8:38 م

متحدث الصحة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست بمستوى المناعة بعد التطعيم ولا داعي لتأخير التطعيم بعد الإصابة

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن هناك مفهومًا خاطئًا عند البعض بأن من لديه مناعة طبيعية أو مناعة مكتسبة بعد التعافي من إصابة سابقة يمكن التعويل عليها والانتظار لمدة أشهر قبل استكمال التحصين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست بمستوى المناعة التي تم تحصيلها باستكمال اللقاحات، مشددًا على ضرورة تلقي الجرعتين بشكل مباشر وسريع.

وأكد أنه بعد التعافي بإمكان الشخص الحصول على الجرعة الثانية مبينًا أنه لا داعي لانتظار الشخص لأشهر أو أسابيع أو أيام، وأن يبادر باستكمال الجرعة الثانية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى تحسن المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة، لافتًا إلى أن عدد الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة بلغت 139 حالة، في حين أن الحالات النشطة 2.2 ألف حالة.

متحدث الصحة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست بمستوى المناعة بعد التطعيم ولا داعي لتأخير التطعيم بعد الإصابة

أخبار محلية
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