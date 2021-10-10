أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الأحد عصرًا، صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن فيصل، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله.
كما أدى الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
وحضر الصلاة إخوان الفقيد الأمراء فيصل، وتركي، وخالد، ونايف، ومتعب، ومنصور، وماجد، وعبدالمحسن، وأبناء الفقيد الأمراء فيصل، وتركي، وسعود، ومحمد، بالإضافة إلى عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وفق “أخبار 24”.