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أخبار محلية > “الزكاة” تطلق الدليل الإرشادي لآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة
10/10/2021   8:39 م

“الزكاة” تطلق الدليل الإرشادي لآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة

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أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، الدليل الإرشادي “التفاعلي” للآلية الجديدة الخاصة باستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

ويتضمن الدليل نطاق التعديل وأثره من خلال أمثلة عملية موضحة، بالإضافة إلى آلية تقديم الإقرار، والتوريدات المشمولة بقرار التعديل، والجهات الحكومية المقصودة في التعديلات التي أجرتها الهيئة.

كما تضمن متطلبات إصدار الفواتير الضريبية وفق أحكام النظام واللائحة، والغرامات المفروضة في حالات عدم الالتزام، بالإضافة إلى الأسئلة الشائعة في هذا الصدد والإجابات الخاصة بها. وفق “أخبار 24”.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت، يوم الجمعة، موافقتها على تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

للإطلاع على الدليل

“الزكاة” تطلق الدليل الإرشادي لآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة

أخبار محلية
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