خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، خلال الفترة من 26 / 2 / 1443هـ حتى 3 / 3 / 1443هـ.
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بواقع 8.9 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4 آلاف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2.2 ألف، ومنطقة القصيم بـ 1.8 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.7 ألف.
كما سجلت منطقة الجوف 1.2 ألف مخالفة، ومنطقة حائل 972، ومنطقة الحدود الشمالية 594، ومنطقة عسير 411، ومنطقة الباحة 393، ومنطقة جازان 391، ومنطقة تبوك 351، ومنطقة نجران 89 مخالفة. وفق “أخبار 24”.
وطالبت وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.