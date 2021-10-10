متحدث “النقل”: اعتبارًا من اليوم لن يُسمح باستخدام وسائل النقل العام لغير المحصنين بجرعتين

استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، اليوم الأحد، اشتراطات استخدام وسائل النقل العام خلال الفترة الحالية، وأبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، أنه بدءًا من اليوم لن يُسمح باستخدام وسائل النقل العامة إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتأكد من حالة المستخدم الصحية عبر تطبيق “توكلنا”.
وشدد على ضرورة اتباع البروتوكلات الوقائية في وسائل النقل العام، مثل ارتداء الكمامة طوال الرحلة والتعقيم المستمر لأجزاء الاستخدام المشترك في مقصورة الركاب بالمركبة ومقابض الأبواب وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وأشار الزويد إلى أهمية ألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة داخل الحافلات والعبَارات والدرجة السياحية في القطارات عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، فضلًا عن الحفاظ على التباعد الجسدي داخل وسائل النقل العام.
أبرز البروتوكولات المتبعة في وسائل #النقل_العام.#واس_عام pic.twitter.com/c07kSdsq3V
— واس العام (@SPAregions) October 10, 2021
فيديو | الهيئة العامة للنقل:
بدءا من اليوم .. لن يسمح باستخدام وسائل النقل العامة إلا بعد الحصول على جرعتين من لقاح #كورونا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/o5dh5J1OP9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 10, 2021