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أخبار محلية > متحدث “النقل”: اعتبارًا من اليوم لن يُسمح باستخدام وسائل النقل العام لغير المحصنين بجرعتين
10/10/2021   8:38 م

متحدث “النقل”: اعتبارًا من اليوم لن يُسمح باستخدام وسائل النقل العام لغير المحصنين بجرعتين

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استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، اليوم الأحد، اشتراطات استخدام وسائل النقل العام خلال الفترة الحالية، وأبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، أنه بدءًا من اليوم لن يُسمح باستخدام وسائل النقل العامة إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتأكد من حالة المستخدم الصحية عبر تطبيق “توكلنا”.

وشدد على ضرورة اتباع البروتوكلات الوقائية في وسائل النقل العام، مثل ارتداء الكمامة طوال الرحلة والتعقيم المستمر لأجزاء الاستخدام المشترك في مقصورة الركاب بالمركبة ومقابض الأبواب وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وأشار الزويد إلى أهمية ألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة داخل الحافلات والعبَارات والدرجة السياحية في القطارات عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، فضلًا عن الحفاظ على التباعد الجسدي داخل وسائل النقل العام.

متحدث “النقل”: اعتبارًا من اليوم لن يُسمح باستخدام وسائل النقل العام لغير المحصنين بجرعتين

أخبار محلية
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