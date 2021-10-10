“فلكية جدة”: سماء المملكة ستشهد ظاهرة انتظام القمر قرب قلب العقرب الليلة

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد بعد غروب شمس اليوم (الأحد) وبداية الليل، انتظام القمر بنجم قلب العقرب على قبة السماء باتجاه الأفق الغربي، لافتة إلى أن تلك الظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.
وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب العقرب هو أكثر نجم لمعانا ضمن نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث إن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به، حيث تبلغ كتلته من 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس .
ولفت إلى أن نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط، مشيرا إلى أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما. وفق “أخبار 24”.
وبين أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، وهذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر.
وأشار إلى أن قلب العقرب مثل كل النجوم يغرب مبكراً بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكراً مع نهاية كل شهر وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وخلال بضعة أسابيع سيكون من العسير رؤيته.