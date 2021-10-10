بالفيديو.. السديس: هذا أول ما أَمَرَ به المؤسس بعد وصوله مكة المكرمة (فيديو)

روى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، واقعة تاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود عندما وصل لمكة المكرمة.
وقال خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” بقناة الإخبارية، على هامش اختتام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، إن أول ما أمر به المؤسس عندما وصل لمكة هو توسعة الحرمين الشريفين، وهو ما كان بمثابة بداية لتوسعات استثنائية خلال التاريخ المعاصر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه أمر بعد ذلك بتوسعة المكتبة بعدما كانت تتكون من غرفة واحدة فقط تضم عددًا من الكتب والمخطوطات، كما اهتم المؤسس بالإنارة والصوتيات وتحسين فرش الحرمين، مؤكدًا أن هذا هو النهج الذي اتبعه أبناؤه الملوك من بعده.
فيديو | د.عبد الرحمن السديس:
أول ما أمر به الملك عبدالعزيز عندما جاء مكة هو توسعة الحرمين الشريفين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/okWNkk2nKP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 10, 2021