مواطن يروي قصة تبنيه توأمين بعد 25 عاماً حرم خلالها من الإنجاب

روى مواطن قصة حرمانه وزوجته من الإنجاب طيلة 25 عاماً وكيف انتهت بفرحة استقبال توأمين وتبنيهما، من خلال برنامج “بك أصبحنا”.
وقال المواطن إبراهيم شراحي “أب الأسرة الحاضنة” خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه قام بعمل الكثير من التحاليل المخبرية هو وزوجته من أجل أن يرزقهما الله سبحانه وتعالى بطفل، ولكن دون جدوى، مبيناً أنه تقدم بطلب لتبني طفل عن طريق برنامج “بك أصبحنا”، ليأتيه الرد بعد قرابة عام.
وأضاف شراحي أنه تلقى اتصالاً من إحدى موظفات جمعية “وداد” وطلبت منه الحضور إلى الموقع، مشيراً إلى أنه خضع للعديد من الإجراءات والمقابلات ومنها تحاليل السموم، والكشف الطبي، ومفردات الحساب البنكي، والخلو من السوابق وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن زوجته تلقت اتصالاً بعد ذلك من الرئيس التنفيذي لجمعية “وداد” بالموافقة على تبنيها توأمين، ليذهب هو وزوجته لاستلام الطفلتين على الفور، لافتاً إلى أنه شاهد الفرحة في عيون أسرته وأسرة زوجته؛ حيث إن شقيقة زوجته أصرّت على إرضاع الطفلتين.
بعد حرمان 25 سنة من الإنجاب..
“إبراهيم شراحي” يروي لياهلا قصة حرمانه وزوجته التي كُتبت نهايتها بفرحة استقبال توأمين وتبنيهما، وكيف كانت فرحة جميع أفراد الأسرة@Mofareh5@WCFKSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/k9AJkf7jMj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 10, 2021