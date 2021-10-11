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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يصنع طائرة كاملة في منزله بجدة لتلبية رغبة ابنه في الطيران
11/10/2021   8:27 ص

بالفيديو.. مواطن يصنع طائرة كاملة في منزله بجدة لتلبية رغبة ابنه في الطيران

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تمكن المواطن محمد بلال خوتاني، من صنع طائرة داخل منزله في جدة، وذلك لمشاركة نجله في حلمه أن يصبح طيارًا.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن القصة بدأت بإفصاح ابنه له عن رغبته في أن يصبح طيارًا، وهو ما دفع الأب للبحث والمطالعة من أجل التوصل إلى صيغة تسمح له ببناء طائرة بالإمكانات المتاحة.

وأضاف أنه استغرق وقتًا طويلًا في تصميم الطائرة، وذلك نظرًا لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أنه واجه صعوبات في توفير بعض المواد مثل مواد المحرك والقماش والشراع والمواد العازلة والدهانات وغيرها، وذلك لاستيرادها من الخارج.

واستعرض مراحل بناء الطائرة، بدءًا من تنفيذ التصميم وربط أجزائه، ثم البدء في صناعة الأجزاء الكهربائية من الطائرة، مثل التوجيه والمحرك والعدادات والمكابح والدعامات وغيرها، مشيرًا إلى أنه بدأ صناعة الطائرة مع نهاية عام 1439 هـ، وانتهى من تنفيذ المشروع في 1441 هـ. وفق “أخبار 24”.

ووجه خوتاني رسالة دعم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن رؤية 2030 تدفع الشعب دومًا للتعلم والاجتهاد والابتكار، ومن ثم إظهار إمكانياته وقدراته.

بالفيديو.. مواطن يصنع طائرة كاملة في منزله بجدة لتلبية رغبة ابنه في الطيران

أخبار محلية
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