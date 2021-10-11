نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > قرار نهائي بشأن الحضور الجماهيري في موقعتي النصر والهلال بدوري أبطال آسيا
11/10/2021   8:27 ص

قرار نهائي بشأن الحضور الجماهيري في موقعتي النصر والهلال بدوري أبطال آسيا

+ = -
768

كشفت مصادر صحفية، مساء الأحد، عن موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحديد نسبة الحضور الجماهيري في مواجهات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 021، التي تستضيفها المملكة السبت المقبل.

وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إنه لا زيادة في نسبة الحضور الجماهيري بمواجهتي النصر والهلال، حيث ستكون نسبة الحضور 60%، من مدرجات ملعبي مرسول بارك والملز.

ويُنتظر أن يواجه فريق النصر نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب “مرسول بارك”، فيما سيلعب الهلال ضد “بيرسبوليس” الإيراني على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وكان اتحاد الكرة، رفع بشكل استثنائي، نسبة الحضور الجماهيري في مواجهتي منتخب الأخضر أمام اليابان والصين بنسبة 100% على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك في مواجهات تصفيات كأس العالم 2022.

قرار نهائي بشأن الحضور الجماهيري في موقعتي النصر والهلال بدوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.