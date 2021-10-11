نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس الفيصلي: وجدنا من “تراميزاني” تصرفات لا تناسب مجتمعنا
11/10/2021   8:27 ص

بالفيديو.. رئيس الفيصلي: وجدنا من “تراميزاني” تصرفات لا تناسب مجتمعنا

+ = -
1106

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن قرار الاستغناء عن خدمات المدرب الإيطالي تراميزاني، وإنهاء التعاقد معه بعد مرور 7 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “المدلج” في تصريحات لبرنامج “شوت”: “تراميزاني كان جيداً داخل الملعب أثناء التدريبات، ولكن عند معاشرته عن قرب، وجدنا منه تصرفات لا تناسب مع مجتمعنا السعودي”.

وأوضح “المدلج”: “من أبرز الأمثلة، قام قبل مباراة الباطن بإخراج جميع المترجمين أثناء المحاضرات الرسمية، وتكرر ذلك أكثر من مرة، إضافة إلى أن تعامله مع إدارة الفريق لم تكن جيدة.. وبعد الإقالة الجميع بلا استثناء أشادوا بالقرار”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف رئيس الفيصلي: “يتم التشاور مع اللجان الفنية والمالية قبل التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، فحوالي 70% كان بقرار فني، و30 % بقرار إداري”.

بالفيديو.. رئيس الفيصلي: وجدنا من “تراميزاني” تصرفات لا تناسب مجتمعنا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178830.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.