بالفيديو.. رئيس الفيصلي: وجدنا من “تراميزاني” تصرفات لا تناسب مجتمعنا

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن قرار الاستغناء عن خدمات المدرب الإيطالي تراميزاني، وإنهاء التعاقد معه بعد مرور 7 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “المدلج” في تصريحات لبرنامج “شوت”: “تراميزاني كان جيداً داخل الملعب أثناء التدريبات، ولكن عند معاشرته عن قرب، وجدنا منه تصرفات لا تناسب مع مجتمعنا السعودي”.
وأوضح “المدلج”: “من أبرز الأمثلة، قام قبل مباراة الباطن بإخراج جميع المترجمين أثناء المحاضرات الرسمية، وتكرر ذلك أكثر من مرة، إضافة إلى أن تعامله مع إدارة الفريق لم تكن جيدة.. وبعد الإقالة الجميع بلا استثناء أشادوا بالقرار”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف رئيس الفيصلي: “يتم التشاور مع اللجان الفنية والمالية قبل التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، فحوالي 70% كان بقرار فني، و30 % بقرار إداري”.
فهد المدلج – رئيس نادي #الفيصلي
باولو تراميزاني المدرب السابق هناك أشياء يقوم بها لاتتناسب مع مجتمعنا وقرار إقالته أراح الفريق.#برنامج_شوت pic.twitter.com/ay8olY9Y08
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 10, 2021