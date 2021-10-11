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أخبار المناطق > بالفيديو.. “أمانة الرياض” تُطيح بشركات حاولت التحايل على الأنظمة بملصقات وهمية
11/10/2021   8:27 ص

بالفيديو.. “أمانة الرياض” تُطيح بشركات حاولت التحايل على الأنظمة بملصقات وهمية

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رصدت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض خلال جولات ميدانية، عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية، داخل عدد من الشركات، بعد أن حاولوا التحايل على الأنظمة بملصقات وهمية.

وأوضحت الأمانة خلال مقطع فيديو أن إحدى الشركات وضعت مقاسات للغرف الخاصة بسكن العمالة غير مطابقة للواقع، مبينةً أن المخالفات المضبوطة شملت تكدس العمالة، والأسقف المتهالكة، التي لا تراعي أدنى درجات السلامة.

ولفتت إلى أنها ضبطت كل التجاوزات وألزمت الشركة المشغلة بتوفير مسكن مطابق للاشتراطات البلدية والصحية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “أمانة الرياض” تُطيح بشركات حاولت التحايل على الأنظمة بملصقات وهمية

أخبار المناطق
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