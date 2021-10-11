بالفيديو.. “أمانة الرياض” تُطيح بشركات حاولت التحايل على الأنظمة بملصقات وهمية

رصدت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض خلال جولات ميدانية، عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية، داخل عدد من الشركات، بعد أن حاولوا التحايل على الأنظمة بملصقات وهمية.
وأوضحت الأمانة خلال مقطع فيديو أن إحدى الشركات وضعت مقاسات للغرف الخاصة بسكن العمالة غير مطابقة للواقع، مبينةً أن المخالفات المضبوطة شملت تكدس العمالة، والأسقف المتهالكة، التي لا تراعي أدنى درجات السلامة.
ولفتت إلى أنها ضبطت كل التجاوزات وألزمت الشركة المشغلة بتوفير مسكن مطابق للاشتراطات البلدية والصحية.
خالفوا الإجراءات الاحترازية بملصقات وهمية.. التكدس يطيح بشركات حاولت التحايل على الأنظمة.. ومراقبونا يحسمون الموقف.. pic.twitter.com/IVfH1ncbTH
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 10, 2021
وفق “أخبار 24”.