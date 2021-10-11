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أخبار محلية > بالفيديو.. مهتم بـ”الموارد البشرية” يُفسر سبب ظاهرة توظيف النساء أكثر من الرجال بالوقت الحالي
11/10/2021   8:27 ص

بالفيديو.. مهتم بـ”الموارد البشرية” يُفسر سبب ظاهرة توظيف النساء أكثر من الرجال بالوقت الحالي

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فسر الكاتب والمُهتم بالموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، سبب زيادة الوظائف النسائية في الوقت الحالي مقارنة بعدد الوظائف التي يتم طرحها للرجال.

وقال المهباش، إن تلك الفترة تصحيحية لما جرى بالماضي حيث كانت هناك كثافة كبيرة من النساء اللاتي لا يجدن فرصاً وظيفية، متوقعاً أن ينضبط السوق وتتساوى الوظائف المطروحة للرجال والنساء خلال عامين أو ثلاثة.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك معيارين لاختيار المرشحين للوظائف؛ هما المستوى التعليمي والخبرات، مبيناً أن الجنس أو اللون أو القبلية لا يجب أن تحكم اختيارات الموظفين والموظفات. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن إعلانات الوظائف التي تطلب نساء قد تكون لوظائف مقصورة عليهن ولا تصلح للرجال، مشدداً على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواجه وتمنع هذا التمييز في اختيار الموظفين.

ونوه إلى أن تغيير الوظائف بشكل مُستمر في توقيت قصير يُعد مشكلة والأمر المقبول هو التنقل كل 3 سنوات ونصف، بما يعني إمكانية العمل في 8 قطاعات أو شركات خلال العمر الوظيفي.

بالفيديو.. مهتم بـ”الموارد البشرية” يُفسر سبب ظاهرة توظيف النساء أكثر من الرجال بالوقت الحالي

أخبار محلية
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