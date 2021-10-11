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أخبار محلية > “الاستئناف” تؤيد حكماً بسجن وتغريم صاحب حساب مشهور في “تويتر” لإدانته بالتشهير والإساءة
11/10/2021   8:27 ص

“الاستئناف” تؤيد حكماً بسجن وتغريم صاحب حساب مشهور في “تويتر” لإدانته بالتشهير والإساءة

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أيدت محكمة الاستئناف، حكماً صادراً من المحكمة الجزائية في الرياض، بسجن وتغريم صاحب أحد الحسابات المشهورة بـ”تويتر”؛ لارتكابه جريمة معلوماتية.

وتضمن الحكم الصادر سجن المدعى عليه 5 أيام وتغريمه 10 آلاف ريال، لإدانته بالتشهير والإساءة من خلال عدة تغريدات عبر حسابه بحق إحدى القنوات الفضائية.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن مالك تلك القناة تقدم بلائحة ادعاء لدى المحكمة الجزائية بالرياض بشأن الواقعة، مشيرةً إلى أنه ثبت بعد مداولة الجلسات في المحكمة صحة الدعوى.

ولفتت إلى أنه جرى تضمين القضية بملف مصور لعدد من التغريدات المُسيئة، مبينةً أن الحكم الصادر جرى إحالته إلى محكمة التنفيذ بحكم الاختصاص لتنفيذه.

“الاستئناف” تؤيد حكماً بسجن وتغريم صاحب حساب مشهور في “تويتر” لإدانته بالتشهير والإساءة

أخبار محلية
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