هل الاضطراب النفسي يسبب أمراضاً عضوية؟.. أخصائية توضح

أوضحت مديرة مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة عبير رشيد، مدى إمكانية تسبب الاضطراب النفسي لدى الأشخاص في حدوث أمراض عضوية.
وقالت الدكتورة عبير خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الاضطرابات النفسية يمكن أن تسبب أمراضاً عضوية مثل اضطراب الهلع، فهو في الأساس اضطراب نفسي لكنه يتسبب في الإصابة بأمراض عضوية.
وحذرت من التهاون في التعامل مع الأزمة النفسية كونها تؤثر على صحة الجسد بشكل سلبي، لافتةً إلى أن كثيراً من الأمراض العضوية سببها اضطراب نفسي.
فيديو | مدير مركز الارشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:
كثير من الأمراض العضوية سببها اضطراب نفسي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/YmEGxaS07a
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 10, 2021
وفق “أخبار 24”.