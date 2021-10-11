يوسف خميس يكشف رأيه في وضع حد أعلى لسقف عقود اللاعبين.. وينصح بدعم المدرب الوطني

أبدى اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، رفضه لمسألة وضع حد أعلى لسقف عقود اللاعبين بدوري المحترفين سواء أجانب أو سعوديين.
وقال خميس، إن هذا الأمر يُعيد التفاوض من تحت الطاولة مجدداً، مشيراً إلى أنه يجب العمل بكل شفافية ووضوح مع مراقبة الأندية.
ونصح خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، بمنح الفرصة للمدرب الوطني للعمل بالأندية، بدلاً من صرف الكثير من الأموال على الأجانب دون جدوى. وفق “أخبار 24”.
وعبر عن رفضه من تعامل البعض مع المنتخب من منطلق الميول للأندية، مشيراً إلى أنه يجب الابتعاد عن هذا الأمر؛ كون المنتخب يمثل البلد بما فيه كل الأندية.
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: لا أؤيد وضع حد أعلى لسقف عقود اللاعبين السعوديين #المنتصف pic.twitter.com/8EDXfTq5cE
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 10, 2021