طلاب بجامعة “طيبة” بالمدينة يعتزمون مقاضاتها.. ويوضحون السبب

يعتزم عدد من طلاب قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طيبة في المدينة المنورة، رفع دعوى قضائية ضد الجامعة؛ للمطالبة بتغيير مسمى تخصصهم للحاق بالفرص الوظيفية واستكمال الدراسات العليا.
وأوضح الطلاب وفقاً لـ “الوطن”، أن المسمى وقف عائقاً أمامهم للالتحاق بالوظائف والقبول في الدراسات العليا والدورات العدلية وما يختص بالمحاماة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بطلب للجامعة حول هذا الأمر دون جدوى.
ولفتوا إلى أن زملاءهم في تخصص شريعة بالجامعات الأخرى يجدون فرصاً وظيفية أكبر إلى جانب إمكانية التحاقهم بالدورات العدلية والدراسات العليا، منوهين إلى نيتهم بالتوجه للمحكمة الإدارية لتغيير اسم تخصصهم إلى شريعة.