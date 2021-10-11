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أخبار الخرج > مدير تعليم الخرج يختتم فعاليات اليوم العالمي للمعلم بتكريم عدد من المعلمين
11/10/2021   1:50 م

مدير تعليم الخرج يختتم فعاليات اليوم العالمي للمعلم بتكريم عدد من المعلمين

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الإعلام والاتصال _فواز الجليفي :

كرم مدير التعليم في محافظة الخرج، د.خالد بن عبدالله العتيبي،عدد من المعلمين الذين يمثلون زملائهم في المحافظة؛ وذلك احتفاء بهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. حيث تم هذا التكريم بالشراكة مع لجنة الخرج الثقافية؛ تقديرا لعطائهم وعرفان
بمكانتهم.

ويأتي هذا التكريم في ختام فعاليات برامج اليوم العالمي للمعلم التي أعدها ونفذها تعليم الخرج على مدار أسبوع كامل، حيث حفل بالعديد من الفعاليات والبرامج التي نفذت على مستوى أقسام الإدارة، وعلى مستوى مدارس المحافظة (بنين / بنات).

يذكر أن تعليم الخرج ممثلا في إدارة الإعلام والاتصال سخر كافة القنوات الإعلامية لتفعيل وتنفيذ برامج هذا اليوم، بالصورة التي تليق بمكانة المعلم والمعلمة.

مدير تعليم الخرج يختتم فعاليات اليوم العالمي للمعلم بتكريم عدد من المعلمين

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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