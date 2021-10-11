“هيئة الاتصالات” تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، إطلاق المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي، في مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف.
وأوضحت أن الخدمة ستغطي 124 قرية وهجرة في منطقة الحدود الشمالية، و422 قرية وهجرة في المنطقة الشرقية، و145 قرية وهجرة في منطقة الجوف.
وأشارت إلى أن خدمة “التجوال المحلي” تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كل الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة “sms”.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة في أغسطس الماضي، بين شركة الاتصالات السعودية “stc”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”.
يذكر أنه تم إطلاق هذه الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم في مرحلتيها الأولى والثانية، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد ليصل بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.