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أخبار محلية > صندوق الوقف الصحي يعلن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة
11/10/2021   1:58 م

صندوق الوقف الصحي يعلن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة

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أعلن صندوق الوقف الصحي الأهلي، حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الصندوق الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضح الصندوق أن الوظائف المطلوبة تشمل: مديرا ماليا، و5 مسؤولين في تخصصات العقود والمشتريات، والشؤون القانونية وتقنية معلومات، وحسابات مواقع التواصل، وكاتب محتوى، وعلاقات عامة وإعلام.

وأشار إلى حاجته كذلك إلى 6 أخصائيين في تخصصات، تقويم منظمات غير ربحية، وتطوير مؤسسي، وتسويق وعلاقات عملاء وإدارة مشاريع وموارد بشرية، بالإضافة إلى محاسب ومساعد إداري.

وبيّن أن جميع الوظائف المطلوبة يشترط فيها الحصول على درجة البكالوريوس باستثناء وظيفة “مساعد إداري”، إذ يشترط الحصول على دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، لافتًا إلى أن باب التقديم مفتوح حتى 24 أكتوبر الجاري، عبر البريد الإلكتروني: HR@saudihef.org.sa.

صندوق الوقف الصحي

وفق “أخبار 24”.

صندوق الوقف الصحي يعلن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة

أخبار محلية
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