بالصور.. إعادة تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها أعادت تشغيل 155 مشربية رخامية و20 ألف حافظة لسقيا ماء زمزم في المسجد الحرام والتي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقائية البيئية، محمد الجابري، أن عودة المشربيات والحافظات جاء بعد ارتفاع نسبة التحصين بين المواطنين والمقيمين، والتزام قاصدي المسجد الحرام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
وأبان الجابري أن المشربيات الرخامية التي تمت إعادة تشغيلها داخل المسجد الحرام يصل عددها إلى 145 مشربية مخصصة لماء زمزم على أعمدة الدور الأرضي، بالإضافة إلى 10 مشربيات في ساحات المسجد، كما تم استحداث مشربيات جديدة في الدور الأول والثاني والمسعى في التوسعة السعودية الثانية، وكذلك في بدروم المسجد الحرام والساحات الشمالية.
وأفاد بأن عدد حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام يصل إلى أكثر من 20 ألف حافظة، ويصل متوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، كما يعمل بإدارة سقيا زمزم 126موظفاً موزعين على مدار الـ24 ساعة لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل.
وفق “أخبار 24”.