“الأرصاد”: سحب رعدية على بعض المناطق ورياح نشطة على “الشرقية”

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الإثنين) ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وفق “أخبار 24”.