الابنة والسائق في حالة خطيرة.. مرور “خميس مشيط” يطيح بقائد مركبة هرب بعدما تسبب في حاِدث مروع

شهدت محافظة خميس مشيط، صباح أول أمس (السبت)، حادِثا مروعا أسفر عن إصابة سيدة وسائق سيارة بكسور وإصابات خطيرة.
وذكر الدكتور “عبدالرحمن عبدالله الموسى” أن الحاِدث وقع على طريق “أبها – الخميس” حيث كانت ابنة أخيه في سيارة والدها ومعها السائق، وتفاجأ الاثنان بقائد مركبة يسير بطريقة غير منتظمة وبسرعة عالية، الأمر الذي أسفر عن وقوع الحادِث.
وأضاف “الموسى” ، لـ”أخبار 24″ أن سيارة أخيه تضررت بشكل كبير، فضلا عن تعرض السائق وابنة أخيه لكسور وإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشار إلى أن الفرق الإسعافية والإدارة العامة للمرور بخميس مشيط باشرت الحادِث في حينه، وتمكن رجال المرور من تتبع السيارة عبر كاميرات المراقبة، والحصول على معلوماتها، والقبض على السائق الهارب خلال ساعتين فقط من وقوع الحادِث، واتخاذ الإجراء المناسب حياله.
وقدم “الموسى” الشكر إلى الإدارة العامة للمرور بالمحافظة على سرعة مباشرتها للحادث والقبض على المتسبب فيه، مضيفا أن عبارة “تم القبض” التي ترددها الجهات الأمنية عند الإطاحة بالمخالفين والمجرمين ليست عبارة طارئة وإنما أيقونة أمن وطن بأكمله.