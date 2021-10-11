نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مصدر كويتي: بحث تشغيل رحلتي طيران يوميًا لحضور الكويتيين لفعاليات موسم الرياض
11/10/2021   1:58 م

مصدر كويتي: بحث تشغيل رحلتي طيران يوميًا لحضور الكويتيين لفعاليات موسم الرياض

+ = -
508

كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي عن أنه يجري التنسيق حالياً لبحث اعتماد ناقل طيران سعودي جديد في الكويت لتنظيم رحلات يومية للراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض، والذي ينطلق 20 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر وفقًا لـ”القبس”، أن شركة طيران “أديل”، هي المرشحة لتنظيم رحلات جوية مباشرة يومياً للمسافرين، لا سيما من الراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض الذي يشهد احتفالات غير مسبوقة على مستوى المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الناقل الجديد ينتظر استكمال الإجراءات وصدور الموافقات الرسمية لاعتماده من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، تمهيداً لتحديد الرحلات اليومية المغادرة والقادمة من الرياض، والتي يتوقع أن تكون بواقع رحلتين يومياً، وبأسعار اقتصادية.

مصدر كويتي: بحث تشغيل رحلتي طيران يوميًا لحضور الكويتيين لفعاليات موسم الرياض

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178892.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.