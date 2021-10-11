مصدر كويتي: بحث تشغيل رحلتي طيران يوميًا لحضور الكويتيين لفعاليات موسم الرياض

كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي عن أنه يجري التنسيق حالياً لبحث اعتماد ناقل طيران سعودي جديد في الكويت لتنظيم رحلات يومية للراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض، والذي ينطلق 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح المصدر وفقًا لـ”القبس”، أن شركة طيران “أديل”، هي المرشحة لتنظيم رحلات جوية مباشرة يومياً للمسافرين، لا سيما من الراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض الذي يشهد احتفالات غير مسبوقة على مستوى المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الناقل الجديد ينتظر استكمال الإجراءات وصدور الموافقات الرسمية لاعتماده من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، تمهيداً لتحديد الرحلات اليومية المغادرة والقادمة من الرياض، والتي يتوقع أن تكون بواقع رحلتين يومياً، وبأسعار اقتصادية.