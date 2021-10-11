قال رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، إنه في كل منتخب من الفئات السنية، يوجد لدينا لاعب أو لاعبان من النادي، مضيفاً أن هذا الشيء يدعو للفخر.

وأوضح “المدلج” في تصريحات لبرنامج “شوت”: “شركة الفيصلي أمضت سنة من الآن منذ تأسيسها، وهي الآن تستثمر في فائض إيرادات النادي، ولله الحمد الآن نحقق أرباحاً جيدة من خلالها وتم تحويل جميع العقود الاستثمارية لها”.

وأضاف: “عمر نادي الفيصلي 76 عاما، ويوجد لديه مقر تم بناؤه بجهود ذاتية ونحن الآن نسعى مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأن يكون لدي الفيصلي منشأة خاصة أو أن يتم تحسين بيئة الملعب الحالي ويكون هناك استاد خاص بالنادي”.وفق “أخبار 24”.

واختتم رئيس الفيصلي: “عندما نريد أن نتعاقد مع لاعب لابد أن نسأل عن انضباطيته أولا.. والاستخارة مهمة جدا في كل خطواتي التعاقدية.. ومازلنا نبحث عن لاعب آسيوي مميز”.