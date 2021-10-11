قال رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، إنه في كل منتخب من الفئات السنية، يوجد لدينا لاعب أو لاعبان من النادي، مضيفاً أن هذا الشيء يدعو للفخر.
وأوضح “المدلج” في تصريحات لبرنامج “شوت”: “شركة الفيصلي أمضت سنة من الآن منذ تأسيسها، وهي الآن تستثمر في فائض إيرادات النادي، ولله الحمد الآن نحقق أرباحاً جيدة من خلالها وتم تحويل جميع العقود الاستثمارية لها”.
وأضاف: “عمر نادي الفيصلي 76 عاما، ويوجد لديه مقر تم بناؤه بجهود ذاتية ونحن الآن نسعى مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأن يكون لدي الفيصلي منشأة خاصة أو أن يتم تحسين بيئة الملعب الحالي ويكون هناك استاد خاص بالنادي”.وفق “أخبار 24”.
واختتم رئيس الفيصلي: “عندما نريد أن نتعاقد مع لاعب لابد أن نسأل عن انضباطيته أولا.. والاستخارة مهمة جدا في كل خطواتي التعاقدية.. ومازلنا نبحث عن لاعب آسيوي مميز”.
فهد المدلج – رئيس نادي #الفيصلي
شركة الفيصلي تمارس الاستثمار من الفائض من أموال النادي وحققت أرباح جيده، والموازنة المالية سهله.#برنامج_شوت pic.twitter.com/VeMPBS83i9
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 10, 2021
فهد المدلج – رئيس نادي #الفيصلي
إجتمع مع سمو وزير الرياضة وكان ملف منشأة الفيصلي مطروح ووجه بضرورة الإسراع به، وطموح النادي الوصول للمراكز المتقدمة.#برنامج_شوت pic.twitter.com/pwgkABwReJ
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 10, 2021