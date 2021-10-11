بالفيديو.. فهد المدلج: “راموس” كان الخيار الأول لنا.. وهذا سر إدارة الفيصلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، السبب وراء تعاقده مع المدرب البرتغالي “دانييل راموس” لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإيطالي باولو تراميزاني.
وقال “المدلج” في تصريحات لبرنامج “شوت”: “دانييل راموس كان هو الخيار الأول لنا كمجلس إدارة بحكم خبرته الأوروبية.. وقد سألنا عنه لاعبين سابقين أشرف على تدريبهم، ولكن ارتباطه بالفريق السابق منعنا من التعاقد معه”.
وأضاف “المدلج”: “السر في إدارة الفيصلي هو تقديم مبدأ الثواب والعقاب للجميع.. نقدم أحيانًا تنازلات عاطفية ولكن لا نتنازل عن تطبيق النظام مع الجميع”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “استعدينا للموسم بشكل جيد ومعسكر صربيا كان من أفضل المعسكرات وبشكل عام راضٍ عن مستوى الفريق بنسبة 60%”.
فهد المدلج – رئيس نادي #الفيصلي
دانييل راموس بحكم خبرته في الدوريات الأوربية كان الخيار الاول، وخلقنا في #الفيصلي بيئة انضباطية متوازنة.
#برنامج_شوت pic.twitter.com/NiYeSv8uI6
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 10, 2021