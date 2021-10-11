نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. فهد المدلج: “راموس” كان الخيار الأول لنا.. وهذا سر إدارة الفيصلي
11/10/2021   1:57 م

بالفيديو.. فهد المدلج: “راموس” كان الخيار الأول لنا.. وهذا سر إدارة الفيصلي

+ = -
573

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، السبب وراء تعاقده مع المدرب البرتغالي “دانييل راموس” لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإيطالي باولو تراميزاني.

وقال “المدلج” في تصريحات لبرنامج “شوت”: “دانييل راموس كان هو الخيار الأول لنا كمجلس إدارة بحكم خبرته الأوروبية.. وقد سألنا عنه لاعبين سابقين أشرف على تدريبهم، ولكن ارتباطه بالفريق السابق منعنا من التعاقد معه”.

وأضاف “المدلج”: “السر في إدارة الفيصلي هو تقديم مبدأ الثواب والعقاب للجميع.. نقدم أحيانًا تنازلات عاطفية ولكن لا نتنازل عن تطبيق النظام مع الجميع”. وفق “أخبار 24”.

 وتابع: “استعدينا للموسم بشكل جيد ومعسكر صربيا كان من أفضل المعسكرات وبشكل عام راضٍ عن مستوى الفريق بنسبة 60%”.

بالفيديو.. فهد المدلج: “راموس” كان الخيار الأول لنا.. وهذا سر إدارة الفيصلي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178896.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.