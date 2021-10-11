“الصندوق الصناعي” يعلن الأربعاء المقبل مبادرات جديدة لتمكين القطاع الخاص

يعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي يوم (الأربعاء) المقبل إطلاق عدد من البرامج والمبادرات وذلك ضمن لقاء الصندوق الصناعي السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لعملائه من القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة، وجمع قادة القطاع الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من الشراكات، واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأكد على أن المنتجات والشراكات الجديدة تأتي امتدادًا لدور الصندوق الصناعي كممكّن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.