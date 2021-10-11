“الاتصالات” تطلق برنامجًا لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية للقطاعات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق برنامج المهارات الرقمية للقطاعات، بهدف دعمها بمجموعة من حزم الدعم التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، من خلال تقديم التأهيل المناسب للكوادر البشرية عن طريق برامج تدريبية متنوعة، وحملات توعية متخصصة ومعامل ابتكار.
وأوضح وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان، أن البرنامج يستهدف تدريب 1500 مواطن ومواطنة تدريبًا احترافيًا، و300 متدرب بمعسكرات تدريب، وإقامة 10 لقاءات تقنية، و10 ورش عمل متخصصة، وتنفيذ 10 نماذج أعمال رقمية، والوصول إلى 100 فكرة مبتكرة، بالإضافة إلى إقامة حملات توعوية.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ بقطاع الصناعة والتعدين كأول القطاعات المستهدفة، التي تعمل على توعية المستفيدين بأهم المهارات المطلوبة لخدمة القطاع، وتحفيز ودعم المستفيدين للحصول على تدريب احترافي متخصص، وبناء شراكات مع القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن البرنامج سيُسهم، في تأسيس لغة موحدة للمهارات الرقمية في القطاعات المستهدفة، وفتح آفاق لفرص عمل نوعية للمستفيدين منه، وسهولة تقييم العاملين حسب أسس موحدة، وتحفيز ودعم الابتكار الرقمي، بالإضافة إلى توفير شباب مؤهل للعمل بمستويات مختلفة وتمكينه من مهارات تُناسب بيئة الأعمال الرقمية.