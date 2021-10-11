كاتبة تمازح الأمير عبدالرحمن بن مساعد حول اختلاف توقيعه لديوانه.. والأخير يوضح السبب

عاتبت الكاتبة “هيفاء فقيه” الأمير “عبدالرحمن بن مساعد” بشأن مدى الاختلاف الذي رصدته بين توقيعه الذي منحها إياه خلال عرض ديوانه الشعري في معرض الرياض الدولي للكتاب، وبين التوقيع الذي منحه لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل.
وأكدت الكاتبة، في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر”، أن هناك فرقا كبيرا بين التوقيعين إلا أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد برر هذا الاختلاف بأنه وقع في المعرض أكثر من 200 ديوان، وأنه لو استفاض في الإهداء للجميع لأدركته صلاة الفجر.
وقدم اعتذاره للكاتبة، فيما بادرت الأخيرة بالتأكيد على أنها تتشرف بتوقيعه وأنها لم تعاتبه إلا طمعـًا في المزيد من حبر قلمه، مضيفة “فعلى قَدرِ الهَوى يَأتي العِتابُ” -على حد قولها-. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، احتفل، يوم الأربعاء الماضي، بتوقيع ديوانه الشعري الأول، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.
حفظك الله وأسعدك رئيسنا الفذ https://t.co/x9dWaZgwk7
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 9, 2021
الله يحفظك في المعرض وقعت فوق الميتين ديوان ولو استفضت في الإهداء لكل الأحبة لأدركتنا صلاة الفجر فالعذر والسموحة ومن له كرمكم يعذر
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 10, 2021