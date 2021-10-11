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أخبار المناطق > بلاغ مواطن يقود لضبط سيارة بها “ثور نافق” قبل تسويقه بإحدى الملاحم
11/10/2021   4:13 م

بلاغ مواطن يقود لضبط سيارة بها “ثور نافق” قبل تسويقه بإحدى الملاحم

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قاد بلاغ قدمه مواطن إلى ضبط سيارة بها حيوان نافق، كان بصدد تسويقه من قبلِ إحدى الملاحم في محافظة بيشة.

وأوضحت بلدية بيشة أن الفرق الرقابية، بالتعاون مع شرطة المحافظة، تحركت فور تليقها بلاغا عن مركبة متهالكة بها حيوان نافق، واتضح أن المركبة تابعة لملحمة وتحمل “ثورا” نافقا.

وأكدت أن الفرق الرقابية حررت محضر الضبط، وأغلقت الملحمة، مضيفة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا رئيس بلدية بيشة، علي آل جلبان، الجميع إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات البلدية المرصودة عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالفة يتم رصدها.

بلاغ مواطن يقود لضبط سيارة بها "ثور نافق" قبل تسويقه بإحدى الملاحم

وفق “أخبار 24”.

بلاغ مواطن يقود لضبط سيارة بها “ثور نافق” قبل تسويقه بإحدى الملاحم

أخبار المناطق
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