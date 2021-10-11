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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح الحكم في بيع العينة
11/10/2021   7:42 م

بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح الحكم في بيع العينة

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تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، عن الحكم في بيع العينة واستغلال بعض الأشخاص حاجة الفقراء.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أن بيع العينة يتمثل في أن يبيع تاجر لشخص سلعة ما بثمن مؤجل، ثم يقوم بشرائها منه بقيمة أقل ونقدًا.

وقال إن بيع العينة لا يجوز، وذلك لكونه ينطوي على استغلال حاجة الفقراء، مؤكدًا أنه ينبغي على المسلمين التعاطف فيما بينهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح الحكم في بيع العينة

أخبار محلية
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