بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح الحكم في بيع العينة

تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، عن الحكم في بيع العينة واستغلال بعض الأشخاص حاجة الفقراء.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أن بيع العينة يتمثل في أن يبيع تاجر لشخص سلعة ما بثمن مؤجل، ثم يقوم بشرائها منه بقيمة أقل ونقدًا.
وقال إن بيع العينة لا يجوز، وذلك لكونه ينطوي على استغلال حاجة الفقراء، مؤكدًا أنه ينبغي على المسلمين التعاطف فيما بينهم.
#فتاوى | عضو #هيئة_كبار_العلماء – الشيخ عبدالله المنيع:
ما هو بيع العينة؟ وما حكمه؟#قناة_السعودية pic.twitter.com/yEtumpZEWJ
— قناة السعودية (@saudiatv) October 11, 2021
وفق “أخبار 24”.