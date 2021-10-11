فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، فوز مرشحة المملكة الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في المجلس، بأغلبية أصوات الأعضاء.
وتعد اللجنة الاستشارية إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان، وتتألف من 18 خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، وهي بمثابة هيئة فكر ومشورة تعمل بتوجيه من المجلس، بالإضافة إلى أنها تعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.
يذكر أن الدكتورة نورة العمرو عضو في مجلس هيئة حقوق الإنسان، كما أنها عضو فريق الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وحاصلة على الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد. وفق “أخبار 24”.