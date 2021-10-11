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أخبار محلية > بالفيديو.. محامي خالد الدوسري: لا يملك الآن فريقًا للدفاع عنه.. وهذا الأمر يساعده بالقضية
12/10/2021   12:05 ص

بالفيديو.. محامي خالد الدوسري: لا يملك الآن فريقًا للدفاع عنه.. وهذا الأمر يساعده بالقضية

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كشف محامي المعتقل خالد الدوسري، سعود بن قويد، مستجدات القضية القائمة وحالة الدوسري المرضية.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن الدوسري لم يوفق في البداية باختيار فريق من المحامين الأمريكيين للدفاع عنه، متمنيًا أن يتم تشكيل فريق آخر بإشراف مباشر من عائلته، خاصة وأنه في الوقت الحالي من دون فريق دفاع.

وبشأن حالته الصحية، قال قويد إنه سبق وأن أعلن إصابة الدوسري بانفصام في الشخصية، موضحًا أنه قد يُملى عليه بعض الكلمات لكي يقولها دون دراية منه بمدى صحتها بسبب حالته المرضية، مطالبًا بألا يتم نشر أي مقاطع صوتية للدوسري قبل عرضها على عائلته للتعرف على شخصيته. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن إثبات الحالة الصحية للدوسري سوف تساعد في موقفه بالقضية، مشيرًا إلى أن هناك تقارير طبية أمريكية تثبت ذلك.

بالفيديو.. محامي خالد الدوسري: لا يملك الآن فريقًا للدفاع عنه.. وهذا الأمر يساعده بالقضية

أخبار محلية
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