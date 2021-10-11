“السديس” يدشن فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف في ١٢ مجلدًا

شهد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم (الإثنين)، تدشين فهرس مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف في ١٢ مجلدًا.
وأوضح السديس أن هذه المخطوطات تندرج ضمن مقتنيات مكتبة الحرم المكي الشريف التي تعد من أهم المكتبات في العالم الإسلامي وأعرقها، مبينًا أن تلك المقتنيات جعلت مكتبة الحرم المكي مركزاً للعلم والفكر والمعرفة، ومقصداً لعلماء العالم الإسلامي، وضيوف الرحمن، وأهل العلم.
جاء ذلك خلال زيارة السديس جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعرض الرياض الدولي للكتاب.
وفق “أخبار 24”.