ماذا قال الوزراء عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد؟

أكد عدد من الوزراء على أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، والتي تعد من الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاءت تصريحات الوزراء، لتوضح منافع الاستراتيجية على خطط وزاراتهم بصفة خاصة، واقتصاد المملكة بصفة عامة.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030م، وفيما يلي أبرز ما قاله الوزراء عن الاستراتيجية.
وزير الاستثمار، خالد الفالح: “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي تجسيدٌ لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية، حفظهما الله، حيث ترسم خارطة طريق تقودنا نحو تعزيز تنافسية المملكة، محلياً ودولياً، وجعل المملكة وجهةً استثمارية مستدامة ومقصداً للشركات العالمية الكبرى، وستُسهم الاستراتيجية في تنمية استثمارات تصل لأكثر من 12 تريليون ريال بنهاية عام 2030 تحت مظلة الاستراتيجية”.
وزير المالية محمد الجدعان : “تُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – خطوة جديدة نحو تعزيز استدامة المالية العامة، وبناء اقتصاد متنوع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وزير النقل صالح الجاسر: ” تشهد بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – وفقهما الله- تحولات غير مسبوقة لتحقيق الريادة والازدهار في جميع المجالات ويمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات”.
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: ” أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة عالميًا، وستحدث نقلة استثمارية نوعية في قطاعات مهمة من بينها الصناعة والتعدين”.
وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل: ” نفخرُ بإعلان سمو سيدي ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، نجاحات جديدة تسطرُ بهمة قيادة رشيدة وشعب طموح”.
وزير السياحة أحمد الخطيب: ” أبارك لسمو سيدي ولي العهد، والشعب السعودي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث ستسهم بجعل المملكة من الوجهات الأكثر استقطابًا للاستثمارات في العالم”.
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ: ” سمو سيدي ولي العهد القوي الأمين يواصل الجهود الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن بهمّة عالية وعمل دؤوب ومتقن، ويأتي من تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد من الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وستسهم بعد توفيق الله في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره”.
وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي: ” يمثل إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قوة دافعة جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية 2030، تعزز مستقبل الاستثمار في المملكة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل، واستثمار الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة ومكانتها في عمقها العربي والإسلامي”. وفق “أخبار 24”.
وزير الصحة توفيق الربيعة: ” أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبمشيئة الله ستقدم هذه الاستراتيجية نقلة نوعية لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية”.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: ” إطلاق سمو سيدي ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يأتي في إطار حرصه الدائم واهتمامه بتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تعمل الاستراتيجية على تمكين ودعم الاقتصاد السعودي”.