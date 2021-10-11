“التعليم”: إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى التعليم عن بعد أو الانتساب

أعلنت وزارة التعليم اليوم (الإثنين)، إحالة جميع الطلاب غير الحاصلين على جرعتي كورونا إلى التعليم عن بعد أو الانتساب مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.
وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات لدخول المنشآت التعليمية، وذلك خلال مدة 30 يوما اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5/2/ 1443هـ.
واستثنت من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي.