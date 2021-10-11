بالفيديو.. استشاري مختص يوضح أسباب كثرة إصـابات فقر الـدم المنجلي بالقطيف والأحساء

كشف استشاري أمراض الـدم ورئيس مركز أمراض الـدم بمستشفى القطيف، الدكتور عبد الله زايد، أسباب كثرة الإصابات بفقر الـدم المنجلي بمحافظتي القطيف والأحساء.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن هناك فرضيتين تفسران وجود المرض بكثرة داخل القطيف والأحساء، إحداهما تتعلق بكون المنطقتين شهدتا انتشارًا كبيرًا للملاريا في السابق، فيما تُرجح الفرضية الأخرى انتقال المرض من المناطق الموبوءة إلى المنطقة الشرقية عبر التبادل التجاري والهجرة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن “الهيدروكسي يوريا” هو أول علاج لفقر الـدم المنجلي، وتم اكتشافه عام 1998 وحقق فاعلية كبيرة في علاج المرض، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت مؤخرًا استخدام أحد أدوية فقر الـدم المنجلي، وتقوم في الوقت الحالي على دراسة اثنين آخرين.
فيديو | معاناة عدد من سكان محافظة القطيف والأحساء من فقر الـدم المنجلي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/WMwZsqpqgK
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 11, 2021