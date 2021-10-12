كمشترٍ للعقار.. كيف تستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا عبر “ناجز”؟

أوضحت وزارة العدل خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيا عبر بوابة “ناجز”، وذلك دون زيارة المقرات العدلية.
وأشارت الوزارة في رسالة توعوية لها، إلى أن مشتري العقار الراغب في الاستفادة من الخدمة، عليه تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار قسم العقارات.
ولفتت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الدخول على خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، يليها اختيار طلباتي، ثم استعراض الطلبات، ومعاينة الطلب للمشتري، ثم قبول الطلب. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الوزارة أنه بعد قبول الطلب، يجب استلام إشعار بإصدار الحساب البنكي الوسيط وتحويل قيمة الصفقة، وإتمام العملية.
#شرح_خدمة_عدلية | كمشترٍ للعقار؛ كيف تستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، عبر بوابة ناجز https://t.co/s1jl9HQi6O بدون زيارة كتابة العدل ؟ #ناجز_يغنيك pic.twitter.com/l4np2oaphN
— التواصل العدلي (@MojCare) October 12, 2021