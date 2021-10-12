“الموارد البشرية”: 7 آلاف ريال حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.
وذكرت الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، أن التعديل نص على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ 7 آلاف ريال، مضيفة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ11 من أبريل 2022م.
وأضافت أن الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان نص على سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهن طب الأسنان.
كما اشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، في حين لا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، نص على أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما اشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، في حين لا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
ودعت الوزارة المعنيين بالقرار إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهنة طب الأسنان، وكذلك الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهنة الصيدلة.