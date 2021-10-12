بـ201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور

شهد مزاد نادي الصقور الثاني في ليلته الثامنة أمس (الإثنين)، بيع أغلى صقر في النسخة الحالية للمزاد بمبلغ 201 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي المبيعات 441 ألف ريال على خمسة صقور.
وقدمت الجبيل الصقر الأغلى حتى الآن في المزاد الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل، حيث بدأت المزايدة على الصقر الأغلى شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروحين عبدالعزيز فهد السويكت وراشد رجا الهاجري بمبلغ 50 ألف ريال، وبعد تنافس مثير ظفر به مالكه الجديد بـ 201 ألف ريال.
وحطم الصقر الرقم القياسي السابق المسجل في الليلة الأولى لشاهين فرخ طرح المسناه للطاروح طعيمس العنزي؛ الذي تم بيعه بمبلغ 170 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المزاد يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة.
تعرف على رابع صقور اليوم الثامن من #مزاد_نادي_الصقور_السعودي، شاهين فرخ – طرح الجبيل
#نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/CTV5mEYghX
— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 11, 2021
اليوم الثامن
الجبيل تقدم الطير الأغلى حتى الآن في
#مزاد_نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/Vf63rFxmeO
— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 12, 2021