نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > صور تاريخية لتبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل 43 عاما
12/10/2021   3:11 م

صور تاريخية لتبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل 43 عاما

+ = -
820

وثقت صورتان يعود تاريخهما لما يقرب من 43 عاما جزءًا من الأعمال التي جرى تنفيذها من أجل تبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام.

والتقطت الصورتان في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله – وتحديدًا في عام 1400 هـ، وظهر فيهما بعض العمالة وهي تباشر عملها في تبليط المطاف.

وأفاد الباحث التاريخي، منصور الشويعر، على حسابه بموقع “تويتر”، بأن أعمال التبليط جاءت حينها بالتزامن مع صدور قرار بإلغاء “الزمازمة”، ووضع بدلا منها حافظات المياه.

يذكر أن “الزمازمة” كانوا ينقلون ماء زمزم في القِرَب بواسطة السقاة، ثم يضعونه في أوعية فخارية، تمهيدًا لتوزيعه على الحجاج في أوعية نحاسية.

صور تاريخية لتبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل 43 عاما

صور تاريخية لتبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل 43 عاما

وفق “أخبار 24”.

صور تاريخية لتبليط صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل 43 عاما

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179092.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.