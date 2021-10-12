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اخبار رياضية > حسم موقف الشهراني من مواجهة الصين
12/10/2021   3:05 م

حسم موقف الشهراني من مواجهة الصين

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كشفت مصادر، عن موقف ظهير أيسر المنتخب الوطني ونادي الهلال، ياسر الشهراني من المواجهة المرتقبة أمام الصين ضمن تصفيات كأس العالم.

وبات ياسر الشهراني، بحسب المصادر، جاهزًا لقيادة الأخضر في مواجهة الصين، اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة الرابعة من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

وأوضحت المصادر أن الشهراني شارك بفاعلية تامة في المران الختامي برفقة زملائه، بعدما أعفاه الجهازان الفني والطبي للأخضر من التدريبات الجماعية أمس الأول، تجنبًا لإرهاقه بعد المجهود الوفير الذي بذله في مواجهة اليابان.

يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام. وفق “أخبار 24”.

وتمكن “الأخضر” من تحقيق العلامة كاملة في الجولات الثلاث الماضية برصيد تسع نقاط، بعد فوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان.

حسم موقف الشهراني من مواجهة الصين

اخبار رياضية
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