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اخبار رياضية > كأس مارادونا.. برشلونة يواجه بوكا جونيورز في موسم الرياض (فيديو)
12/10/2021   3:05 م

كأس مارادونا.. برشلونة يواجه بوكا جونيورز في موسم الرياض (فيديو)

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ عن تنظيم مباراة تاريخية بين فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني بموسم الرياض يوم 25 نوفمبر المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في موسم الرياض … كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز.. موعدنا يوم 25 نوفمبر”.

وسبق للنجم الأرجنتيني، الذي فارق الحياة في شهر نوفمبر من العام الماضي، اللعب بقميصي برشلونة وبوكا جونيورز.

وفق “أخبار 24”.

كأس مارادونا.. برشلونة يواجه بوكا جونيورز في موسم الرياض (فيديو)

اخبار رياضية
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