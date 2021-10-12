كأس مارادونا.. برشلونة يواجه بوكا جونيورز في موسم الرياض (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ عن تنظيم مباراة تاريخية بين فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني بموسم الرياض يوم 25 نوفمبر المقبل.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في موسم الرياض … كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز.. موعدنا يوم 25 نوفمبر”.
وسبق للنجم الأرجنتيني، الذي فارق الحياة في شهر نوفمبر من العام الماضي، اللعب بقميصي برشلونة وبوكا جونيورز.
مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض … كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦
موعدنا يوم 25 نوفمبر … الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 pic.twitter.com/79yGVDMiLY
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2021
وفق “أخبار 24”.