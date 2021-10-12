مصادر: البلطان يتحرك لاستخراج “الرخصة الآسيوية”

كشفت مصادر عن تحركات جديدة يعتزم نادي الشباب برئاسة خالد البلطان المضي فيها لإنهاء الموضوعات العالقة التي تعيق حصول النادي على شهادة الرخصة الآسيوية.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، أن إدارة النادي ستسدد مستحقات بقيمة 5 ملايين ريال لصالح المدافع “محمد سالم”، ولاعبي الفريق السابقين البرتغالي فابيو مارتينيز، والأرجنتيني كرستيان جوانكا.
وأكدت أن الشباب بادر بتسليم لاعبي فريقه الأول رواتبهم الشهرية حتى يونيو الماضي، وذلك للوفاء بمتطلبات الرخصة الآسيوية، بما يسمح للفريق بالمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.