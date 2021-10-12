قاد مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي، المنتخب المصري، لتحقيق فوز غال على مضيفه الليبي، بنتيجة (3-0) ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وافتتح أحمد فتوح أهداف اللقاء في الدقيقة الـ39 بتسديدة قوية، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني برأسية قبل نهاية الشوط الأول.
وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 71، بعد تمريرة رائعة من نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 نقاط ليتصدر بهم المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الثاني.
وفق “أخبار 24”.