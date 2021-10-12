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اخبار رياضية > عاطي الموركي.. رجل استثنائي يظهر مع المنتخب الوطني منذ 1984 حتى الآن
12/10/2021   3:04 م

عاطي الموركي.. رجل استثنائي يظهر مع المنتخب الوطني منذ 1984 حتى الآن

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خطف رئيس رابطة جمهور الوحدة، عاطي الموركي، الأضواء لمؤازرته المنتخب الوطني السعودي منذ أكثر من 37 عاماً وحرصه على حضور العديد من المباريات.

وطالب الإعلامي الرياضي، تركي العجمة خلال برنامج “كورة” بتكريم عاطف الموركي، نظرًا لما قدمه للمنتخب الوطني من دعم وتشجيع دون البحث عن الأضواء والشهرة، مؤكدًا أن كل شيء تغير في المنتخب السعودي طوال السنوات الماضية إلا هذا الرجل.

ويتواجد الموركي في مباريات المنتخب السعودي منذ كأس آسيا عام 1984 في سنغافورة، وحريص على حضور جميع البطولات مع الأخضر من الدورات الأولمبية إلى بطولات كؤوس الخليج وآسيا والعالم.

وفق “أخبار 24”.

عاطي الموركي.. رجل استثنائي يظهر مع المنتخب الوطني منذ 1984 حتى الآن

اخبار رياضية
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