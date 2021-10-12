اختتم المنتخب الوطني، مساء الإثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين، مساء الثلاثاء، على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وحضر المران وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم.
والتقى “الفيصل” بلاعبي الأخضر بعد نهاية الحصة التدريبية، وأكد على أهمية المباراة وقوة المنتخب المنافس، مؤكدا في حديثه للاعبين على ثقته بهم في تحقيق الهدف وقدرتهم على تجاوز مباراة الغد بالنقاط كاملة، واختتم حديثه متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.
من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، شكره وتقديره لوزير الرياضة، على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير المتواصل الذي يحظى به المنتخب الوطني، مما ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الجولات الماضية.
وميدانيًا، أجرى “الأخضر” مساء الإثنين، حصة تدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.
وتمكن “الأخضر” من تحقيق العلامة كاملة في الجولات الثلاث الماضية برصيد تسعة نقاط، بعد فوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان.
وفق “أخبار 24”.